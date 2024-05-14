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Польша – Франция, результат матча 14 мая 2024, счет 2:4, ЧМ по хоккею 2024

Гол Да Косты принёс победу Франции в матче с Польшей на чемпионате мира — 2024
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На «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными Польши и Франции. Победу со счётом 4:2 одержала французская национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа B
14 мая 2024, вторник. 21:20 МСК
Польша
Окончен
2 : 4
Франция
0:1 Аддамо (Трей, Галле) – 08:47     0:2 Аддамо (Овитю, Бозон) – 11:32     0:3 Да Коста (Шакиашвили) – 24:21 (pp)     0:4 Белльмар (Да Коста, Овитю) – 27:46 (pp)     1:4 Пас (Зигмунт, Валенга) – 36:08     2:4 Фрашко (Вронка) – 37:39    

В составе сборной Франции голом и результативной передачей отметился нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Его шайба стала победной в матче. Дублем отметился французский нападающий Джастин Аддамо.

Франция одержала первую победу на турнире и заработала три очка по итогам трёх матчей. Сборная Польши в трёх матчах не смогла набрать ни одного очка.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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