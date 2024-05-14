Гол Да Косты принёс победу Франции в матче с Польшей на чемпионате мира — 2024

На «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными Польши и Франции. Победу со счётом 4:2 одержала французская национальная команда.

В составе сборной Франции голом и результативной передачей отметился нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Его шайба стала победной в матче. Дублем отметился французский нападающий Джастин Аддамо.

Франция одержала первую победу на турнире и заработала три очка по итогам трёх матчей. Сборная Польши в трёх матчах не смогла набрать ни одного очка.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.