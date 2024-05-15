Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эван Бушар — третий защитник в истории НХЛ по скорости набора 40 очков в плей-офф

Эван Бушар — третий защитник в истории НХЛ по скорости набора 40 очков в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс».

На данный момент идёт второй период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 4-й матч
15 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
2 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 11:10 (5x4)     2:0 Ньюджент-Хопкинс (Экхольм) – 39:20 (5x5)    

Защитник «нефтяников» Эван Бушар отметился к этой минуте результативной передачей, которая стала для него 40-й за карьеру в плей-офф НХЛ.

Таким образом, 24-летний канадец выдал третий результат среди защитников в истории лиги по скорости набора 40 очков в матчах Кубка Стэнли. На это ему понадобилось всего 37 матчей. По этому показателю Бушар уступил только Брайану Литчу (32 игры) и Бобби Орру (33 матча).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в текущем плей-офф на счету канадского хоккеиста, с учётом этой игры, 14 (3+11) очков в 9 матчах.

На данный момент «Эдмонтон» уступает в серии 1-2.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 4-й матч
15 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
2 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 11:10 (5x4)     2:0 Ньюджент-Хопкинс (Экхольм) – 39:20 (5x5)    
Материалы по теме
Бушар стал первым защитником «Эдмонтона» в XXI веке, кто забросил в овертайме плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android