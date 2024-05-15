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Эван Бушар — третий защитник в истории НХЛ по скорости набора 40 очков в плей-офф

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс».

На данный момент идёт второй период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Защитник «нефтяников» Эван Бушар отметился к этой минуте результативной передачей, которая стала для него 40-й за карьеру в плей-офф НХЛ.

Таким образом, 24-летний канадец выдал третий результат среди защитников в истории лиги по скорости набора 40 очков в матчах Кубка Стэнли. На это ему понадобилось всего 37 матчей. По этому показателю Бушар уступил только Брайану Литчу (32 игры) и Бобби Орру (33 матча).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в текущем плей-офф на счету канадского хоккеиста, с учётом этой игры, 14 (3+11) очков в 9 матчах.

На данный момент «Эдмонтон» уступает в серии 1-2.