Райнхарт вышел на чистое второе место в истории «Флориды» по необычному показателю в ПО

Сегодня, 15 мая, «Флорида Пантерз» дома уступила «Бостон Брюинз» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

Единственный гол в составе хозяев забил нападающий Сэм Райнхарт.

Таким образом, эта шайба стала четвёртой в карьере 28-летнего канадца в матчах плей-офф, в которых его команда могла закрыть серию. По этому показателю он вышел на чистое второе место в истории франшизы, обойдя Александра Баркова (3) и Билла Линдсея (3), и уступая лишь Картеру Вераге (6).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в текущем плей-офф на счету Райнхарта 9 (5+4) очков в 10 матчах.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Пантерз». Шестой матч пройдёт в ночь с 17 на 18 мая в Бостоне.