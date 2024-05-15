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Райнхарт вышел на чистое второе место в истории «Флориды» по необычному показателю в ПО

Райнхарт вышел на чистое второе место в истории «Флориды» по необычному показателю в ПО
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Сегодня, 15 мая, «Флорида Пантерз» дома уступила «Бостон Брюинз» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

Единственный гол в составе хозяев забил нападающий Сэм Райнхарт.

Таким образом, эта шайба стала четвёртой в карьере 28-летнего канадца в матчах плей-офф, в которых его команда могла закрыть серию. По этому показателю он вышел на чистое второе место в истории франшизы, обойдя Александра Баркова (3) и Билла Линдсея (3), и уступая лишь Картеру Вераге (6).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в текущем плей-офф на счету Райнхарта 9 (5+4) очков в 10 матчах.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Пантерз». Шестой матч пройдёт в ночь с 17 на 18 мая в Бостоне.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 5-й матч
15 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Дебраск, Макэвой) – 04:49 (5x5)     1:1 Райнхарт – 26:23 (5x5)     1:2 Макэвой (Койл, Фредерик) – 30:25 (5x5)    
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