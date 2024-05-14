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Марун объяснил, почему не стал мстить Беннету за травму Маршана в серии с «Флоридой»

Марун объяснил, почему не стал мстить Беннету за травму Маршана в серии с «Флоридой»
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Нападающий «Бостона» Патрик Марун объяснил, почему не отреагировал на травму капитана «Брюинз» Брэда Маршана. Лидер «мишек» получил травму в столкновении с форвардом «Пантерз» Сэмом Беннетом в начале третьей игры серии. Маршан уже пропустил четвёртый матч и пропустит предстоящий пятый, который может стать последним в сезоне для «Бостона».

«Уверен, все задаются вопросом, почему я ничего не сделал. Конечно, я хотел это сделать. Я уважаю нашего капитана и люблю всех ребят в этой команде. Все ждут моей реакции, это непросто. Но мы не можем фокусироваться только на мести. Мы должны в первую очередь выигрывать матчи. Я не хочу подвести команду и получить удаление или дисквалификацию. Я разговаривал с ребятами об этом, и они меня поняли», — цитирует Маруна пресс-служба клуба.

Марун является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли и перешёл в «Бостон» в дедлайн из «Миннесоты». Форвард славится своей силовой манерой игры и способностью драться.

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