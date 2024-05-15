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Российский проспект «Баффало» Комаров признан MVP плей-офф Главной юниорской лиги Квебека

Российский проспект «Баффало» Комаров признан MVP плей-офф Главной юниорской лиги Квебека
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Сегодня ночью завершился четвёртый матч финальной серии плей-офф Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), в котором «Драммондвилл Вольтижёр» оказался сильнее «Байе-Комо Драккар» (4:3).

Таким образом, «Драммондвилл» выиграл серию 4-0 и стал чемпионом лиги.

По итогам соревнований самым ценным игроком (MVP) плей-офф был признан 20-летний российский защитник «Вольтижёр» Всеволод Комаров, который набрал 15 (5+10) очков в 19 матчах.

Напомним, год назад Комаров подписал контракт новичка с «Баффало Сэйбрз», который выбрал его под общим 134-м номером на драфте НХЛ-2022.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Отметим, что КОмаров выиграл QMJHL второй год подряд. В прошлом сезоне он сделал это в составе «Квебек Ремпартс».

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