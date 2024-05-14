Каменский предложил Ивану Федотову оплатить штраф ФХР за участие вратаря в сезоне КХЛ

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский предложил бывшему вратарю ЦСКА Ивану Федотову оплатить штраф ФХР за участие вратаря в сезоне КХЛ. Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея 6 мая 2024 года вынес решение о наложении на Федерацию хоккея России штрафа в размере один миллион швейцарских франков за выступление Федотова в чемпионате КХЛ в сезоне-2023/2024 в составе ХК ЦСКА.

«Я вообще не вижу смысла разговаривать с ИИХФ. Не мы же себя выключили, а они нас. Зачем мы должны с ними разговаривать и что-то им платить? Тем более Федотов в «Филадельфии». Может, с Ивана взять штраф? Но он и так был наказан», – цитирует Каменского «Советский Спорт».

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ приняла решение дисквалифицировать Федотова на четыре месяца из-за подписания контракта с ЦСКА. ИИХФ признала соглашение с армейцами недействительным. Контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз» оставался в силе. В итоге, несмотря на дисквалификацию, Федотов отыграл сезон-2023/2024 за армейский клуб, после чего отправился в НХЛ.