Владимир Тарасенко набрал очки в третьем матче плей-офф НХЛ подряд

В данный момент в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит пятый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз». Идёт перерыв после второго периода, счёт 2:1 в пользу «Бостона».

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко поучаствовал в голевой атаке своей команды и записал на свой счёт результативную передачу. Россиянин отметился результативным действием в третьем матче подряд текущего плей-офф.

«Бостон» завершил регулярный чемпионат НХЛ на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 109 очками. «Флорида» расположилась на третьей строчке Востока, в активе команды 110 баллов.