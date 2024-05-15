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Владимир Тарасенко набрал очки в третьем матче плей-офф НХЛ подряд

Владимир Тарасенко набрал очки в третьем матче плей-офф НХЛ подряд
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В данный момент в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит пятый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз». Идёт перерыв после второго периода, счёт 2:1 в пользу «Бостона».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 5-й матч
15 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Дебраск, Макэвой) – 04:49 (5x5)     1:1 Райнхарт – 26:23 (5x5)     1:2 Макэвой (Койл, Фредерик) – 30:25 (5x5)    

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко поучаствовал в голевой атаке своей команды и записал на свой счёт результативную передачу. Россиянин отметился результативным действием в третьем матче подряд текущего плей-офф.

«Бостон» завершил регулярный чемпионат НХЛ на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 109 очками. «Флорида» расположилась на третьей строчке Востока, в активе команды 110 баллов.

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