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Флорида Пантерз — Бостон Брюинз, результат матча 15 мая 2024, счёт 1:2, 5-й матч 2-го раунда плей-офф НХЛ (Кубок Стэнли)

«Бостон» обыграл «Флориду» в пятом матче серии, у Бобровского — 26 сейвов
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Сегодня, 15 мая, «Флорида Пантерз» дома уступила «Бостон Брюинз» во пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 5-й матч
15 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Дебраск, Макэвой) – 04:49 (5x5)     1:1 Райнхарт – 26:23 (5x5)     1:2 Макэвой (Койл, Фредерик) – 30:25 (5x5)    

В составе «Флориды» единственной заброшенной шайбой отметился Сэм Райнхарт. Ворота хозяев защищал российский голкипер Сергей Бобровский, совершивший 26 сейвов. Российские игроки «Пантерз» Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко в этой встрече результативными действиями не отметились. За «Бостон» забивали Чарли Макэвой (1+1) и Морган Гики.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После пяти матчей счёт в серии — 3-2 в пользу сегодняшних хозяев. Следующий матч между командами состоится 18 мая в Бостоне.

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