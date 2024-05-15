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«Бостон» обыграл «Флориду» в пятом матче серии, у Бобровского — 26 сейвов

Сегодня, 15 мая, «Флорида Пантерз» дома уступила «Бостон Брюинз» во пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

В составе «Флориды» единственной заброшенной шайбой отметился Сэм Райнхарт. Ворота хозяев защищал российский голкипер Сергей Бобровский, совершивший 26 сейвов. Российские игроки «Пантерз» Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко в этой встрече результативными действиями не отметились. За «Бостон» забивали Чарли Макэвой (1+1) и Морган Гики.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После пяти матчей счёт в серии — 3-2 в пользу сегодняшних хозяев. Следующий матч между командами состоится 18 мая в Бостоне.

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