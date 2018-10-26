Житник: «Коламбус» смотрит на Корписало, Бобровский — хороший трансферный актив

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о проблемах в игре голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского. 24-летний финн Йонас Корписало выиграл все три матча в чемпионате и имеет лучшую статистику, чем 30-летний Бобровский (2 победы, 4 поражения, 3,87 шайбы за игру, 87,2% отражённых бросков).

«Для голкипера уровня Бобровского это очень тяжёлая статистика, тем более в контрактный сезон. Но дело не только в цифрах. Мне показалось, что первое предупреждение Бобровскому прозвучало ещё в первом матче этого сезона, когда он остался в запасе. НХЛ — лига консервативная, в ней открывает чемпионат всегда именно основной вратарь. Здесь же Торторелла заранее объявил, что на лёд в Детройте выйдет финн.

Через 10 дней в Тампе «Коламбус» был разгромлен — 8:2, но Торторелла российского голкипера так и не заменил. Это было второе предупреждение, ведь в НХЛ после пяти пропущенных шайб больших голкиперов в 99% случаев меняют, чтобы поберечь их психику. Здесь классической стала история Патрика Руа, который в своё время пропустил семь шайб от «Детройта», устроил скандал и заставил «Монреаль» обменять себя в «Колорадо».

Я думаю, здесь согласованная политика тренера и менеджмента клуба. Прежде всего они смотрят, потянет ли Корписало, голкипер, на мой взгляд, достаточно средний, функции основного. Возможно, также прикидываются какие-то варианты обменов в линию голкиперов, в том числе с участием Бобровского, он сейчас хороший трансферный актив. В принципе за годы своей карьеры в НХЛ он прошёл через многие передряги. Поэтому я не сомневаюсь, что ситуацию в «Коламбусе» он выправит и выйдет на рынок свободных агентов на пике. Как, кстати, и Панарин», — цитирует Житника Russia-Hockey.