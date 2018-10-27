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К. Семёнов: у «Авангарда» есть шанс догнать «Автомобилист» и выйти в лидеры

К. Семёнов: у «Авангарда» есть шанс догнать «Автомобилист» и выйти в лидеры
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов рассказал о причинах игрового спада и поделился ожиданиями от предстоящей домашней серии.

«Возвращение в звено к Михееву и Кошелеву? Мы играли вместе практически весь прошлый сезон. Хорошо друг друга понимаем. Отличная взаимосвязь, чувствуем друг друга.

С чём связан мой игровой спад? Трудно сказать. Где-то не заходило, не везло, а где-то мне просто больше надо было работать. Бывают такие неудачные серии. Но главное, чтобы команда выигрывала. А моя статистика — это вторично. Важно приносить пользу, чтобы «Авангард» побеждал.

До перерыва на Кубок Карьяла у «Авангарда» будет домашняя серия. У команды есть шанс подняться на первое место, догнать «Автомобилист» и закрепить своё положение в дивизионе. Мы играем дома — у нас всё есть, чтобы подготовиться и выигрывать матч за матчем», — цитируют игрока «Известия».

В настоящий момент омичи отстают от клуба из Екатеринбурга на восемь очков.

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