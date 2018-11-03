Бриндамор: благодарен Свечникову за желание «рыть носом» чужой пятак

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после проигранного матча с «Аризоной Койотс» (3:4 ОТ) прокомментировал игру нападающего Андрея Свечникова. 18-летний россиянин отметил во встрече заброшенной шайбой.



«Отдаю Свечникову должное за желание „рыть носом“ пятак и принесённую „Каролине“ таким образом заброшенную шайбу.



В целом в игре команды есть сферы, которым необходимы изменения. Мы пробуем различные сочетания и стратегии, нужно просто продолжать работать — никакого секрета здесь нет», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.



Напомним, второй номер драфта-2018 Андрей Свечников прервал сухую серию, составившую восемь матчей. На его счету показатель полезности «+1», 4 броска за 16 минут и 36 секунд, проведённых на льду.