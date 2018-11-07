Юсси Йокинен подписал краткосрочный контракт с «Клотеном»

Знаменитый финский нападающий Юсси Йокинен перешёл в швейцарский «Клотен», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до 5 декабря 2018 года.

35-летний форвард начинал сезон-2017/18 в «Эдмонтон Ойлерз», продолжал в «Лос-Анджелес Кингз» и «Коламбус Блю Джекетс», а завершал в стане «Ванкувер Кэнакс». В общей сложности в минувшем сезоне Йокинен сыграл 60 матчей и набрал 17 (5+12) очков.



За карьеру в НХЛ финский нападающий также защищал цвета таких клубов, как «Даллас Старз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Каролина Харрикейнз», «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз». Всего в североамериканской лиге опытный форвард провёл 1005 игр и отметился 595 (208+387) баллами при показателе полезности «+17» и 397 штрафных минутах.

Этой осенью Йокинен пытался пройти просмотр в «Детройт Ред Уингз».