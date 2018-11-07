Михеев: с Голышевым никогда не играли вместе, только по школе друг против друга

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев поделился эмоциями от пребывания в стане сборной России, которая готовится к матчам Кубка Карьяла. На тренировке хоккеист работал в одном звене с одноклубником Денисом Зерновым и форвардом «Автомобилиста» Анатолием Голышевым. В первом матче на турнире российская команда встретится с финнами.



«Настроение хорошее, потому что всегда приятно приезжать в сборную. Неплохая первая тренировка, готовимся к первой игре. Не особо знаю финнов, если честно. Одноклубник Вилле Покка сказал, что у них неплохая, скоростная команда.



С Голышевым никогда не играли вместе, только по школе друг против друга. Интересно должно быть. Зернов нормально себя чувствует. Конечно, у меня чуть больше опыта после чемпионата мира в Дании, но всё равно надо каждый день доказывать», — приводит слова Михеева «Р-Спорт».



Календарь игр сборной России на Кубке Карьяла:



8 ноября, 19:30 (мск), Россия — Финляндия;

10 ноября, 14:00, Швеция – Россия;

11 ноября, 14:30, Чехия – Россия.