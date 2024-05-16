Агент Радулова рассказал о перспективах трудоустройства игрока в клубах КХЛ

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Александра Радулова, рассказал о перспективах трудоустройства нападающего в клубах КХЛ.

«По Александру Радулову идёт переговорный процесс. Заинтересованность в его услугах у клубов КХЛ высокая, мы активно работаем», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

37-летний Радулов в прошедшей регулярке и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший форвард забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Казанский «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в серии первого раунда плей-офф в пяти матчах. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче.