Овечкин обдал Малкина ледяной крошкой на предматчевой раскатке

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома взял верх над «Питтсбург Пингвинз» — 2:1. Это поражение стало для гостей пятым подряд. Команда Майка Салливана проиграла пять игр с общим счётом 7:21.

Перед матчем любопытный эпизод произошёл с участием российских игроков — капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Форвард «столичных», проезжая мимо Малкина, обдал его ледяной крошкой.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» журналиста Маркуса Бутильё.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий «пингвинов» Сидни Кросби, реализовав большинство. В этом же формате во втором игровом отрезке отличился Александр Овечкин, выйдя на чистое восьмое место в истории по голам в большинстве, обогнав Марселя Дионна. Победу хозяевам принёс точный бросок Ти Джея Оши на 59-й минуте, одним из ассистентов выступил Евгений Кузнецов.