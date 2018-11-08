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Обозреватель The Athletic: Малкин не выставлял локоть — контакт искал сам Оши

Обозреватель The Athletic: Малкин не выставлял локоть — контакт искал сам Оши
Хоккей / НХЛ

Обозреватель The Athletic Toronto Джастин Бёрн прокомментировал эпизод из матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» (2:1).

На 43-й минуте матча удаление до конца игры заработал лидер «Питтсбурга» Евгений Малкин. Российский форвард ударил в голову нападающего «столичной» команды Ти Джея Оши.

«Не знаю, наверное, я старею. Но пять минут штрафа и удаление до конца игры в эпизоде с Малкиным и Оши было чересчур. Игра быстрая, а контакт всегда может обернуться чем-то. Намеренного причинения вреда я не увидел, а повтор не помогает разобраться. Оши сам искал контакт, а локоть Малкина не был сильно выставлен», — написал Бёрн.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

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Там поднялся такой шум, словно Оши получил тяжёлую травму. А этот парень снова бегал по льду как новенький.
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