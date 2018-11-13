Бартулис: уходом из «Трактора» я сжигал мосты и оставался без работы

Защитник Оскарс Бартулис рассказал подробности своего перехода в китайский «Куньлунь Ред Стар».



«Уход из „Трактора“? Да, к сожалению, жизнь сложилась так, что мне потребовалось как можно быстрее вернуться в Латвию. Я понимал, что это рискованный шаг, ведь я, как говорится, сжигал все мосты и оставался без работы. Но, думаю, это естественное поведение человека в сложной ситуации: ты думаешь, прежде всего, о сегодняшнем дне, о том, как решить возникшие проблемы. О будущем в такой момент думать некогда. К счастью, все проблемы были решены, и тогда я снова задумался о карьере, начал искать варианты ее продолжения, и тут очень кстати оказалось предложение из «Куньлуня», который искал защитников.



В первую очередь, я был рад тому, что смогу быстро вернуться в хоккей. Ну и вообще этот клуб, на мой взгляд, отличный вариант. Я давно знаком с президентом Райтисом Пилсетниексом и слышал много хорошего от латвийских игроков, выступавших здесь: Артурса Кулды, Криса Редлихса. К перелетам я привык за время игры в «Адмирале», так что этим меня не испугать. А про Шанхай давно известно, что это очень интересный и красивый город. В общем, предложение меня полностью устроило, и я доволен тем, как разворачиваются события», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Защитник Оскар Бартулис стал игроком «Куньлуня»