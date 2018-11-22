Голкипер «Питтсбурга» Мюррей выбыл на длительный срок из-за травмы

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей выбыл на длительный срок из-за травмы, информирует официальный сайт команды со ссылкой на главного тренера Майка Салливана. На замену Мюррею из фарм-клуба вызван голкипер Тристан Джерри.



Напомним, в октября 24-летний Мюррей пропустил несколько матчей из-за сотрясения мозга. Всего в текущем регулярном чемпионате голкипер принял участие в 11 встречах, одержав четыре победы при коэффициенте надёжности 4,08 и проценте отражённых бросков 87,7. В прошлом регулярном чемпионате Мюррей провёл 49 матчей, заработав 29 побед при коэффициенте надёжности 2,92 и проценте отражённых бросков 90,7.



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