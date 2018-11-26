Данис Зарипов повторил рекорд чемпионатов России по сыгранным матчам

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов повторил рекорд чемпионатов России по хоккею по количеству проведенных матчей.



37-летний хоккеист принял участие в домашней встрече с нижнекамским «Нефтехимиком». Таким образом, Зарипов проводит свой 1163-й матч в чемпионатах России. По данному показателю пятикратный обладатель Кубка Гагарина догнал рекордсмена — белорусского нападающего Алексея Калюжного. Также Зарипов — трёхкратный чемпион мира и чемпион суперлиги.



В текущем регулярном чемпионате Зарипов сыграл в 23 встречах, сумев записать в свой актив 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+6» и восьми минутах штрафного времени.



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