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«Питтсбург» проиграл «Филадельфии», у Малкина – «-3»

«Питтсбург» проиграл «Филадельфии», у Малкина – «-3»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома уступил «Филадельфии Флайерз» — 2:4. Хозяева вели 2:1, но затем пропустили три гола подряд. У «пингвинов» отличились Сидни Кросби и Райли Шихан. В составе «лётчиков» голами отметились Трэвис Конечны, Клод Жиру, Дэйл Уис и Якоб Ворачек, поразивший пустые ворота.

Евгений Малкин заработал показатель полезности «-3», 2 минуты штрафа и нанёс 3 броска в створ, сыграв 17.40. У Ивана Проворова игровое время составило 26 минут и 6 секунд – первый показатель в матче.

В параллельной встрече «Нью-Джерси Дэвилз» дома уступил «Виннипег Джетс» — 3:4 ОТ. В составе хозяев отличились Маркус Юханссон, Брайан Бойл и Тэйлор Холл, у гостей – дубль оформил Марк Шайфли, по голу забили Джош Морисси и Джейкоб Труба.

У Егора Яковлева «-1» за 16.29.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2 : 4
1:1, 1:1, 0:2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Кросби (Гюнцель, Дюмулен) – 00:39 (5x5), 1:1 – Конечны (Хег, Макдональд) – 05:42 (5x5), 2:1 – Шихан (Раст) – 25:49 (5x5), 2:2 – Жиру (Ворачек, Макдональд) – 26:52 (5x5), 2:3 – Уис (Лотон, Макдональд) – 40:51 (4x5), 2:4 – Ворачек (Кутюрье) – 59:38 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3 : 4
1:0, 0:1, 2:2, 0:1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Юханссон (Братт) – 06:45 (5x5), 1:1 – Шайфли (Уилер) – 24:25 (5x5), 1:2 – Моррисси (Рослович, Перро) – 50:32 (5x5), 1:3 – Копп (Аплтон, Лаури) – 53:21 (5x5), 2:3 – Братт (Сиверсон, Заха) – 55:41 (5x4), 3:3 – Холл (Хишир, Палмьери) – 58:04 (6x5), 3:4 – Шайфли – 64:43 (3x3)
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