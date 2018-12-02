«Питтсбург» проиграл «Филадельфии», у Малкина – «-3»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома уступил «Филадельфии Флайерз» — 2:4. Хозяева вели 2:1, но затем пропустили три гола подряд. У «пингвинов» отличились Сидни Кросби и Райли Шихан. В составе «лётчиков» голами отметились Трэвис Конечны, Клод Жиру, Дэйл Уис и Якоб Ворачек, поразивший пустые ворота.

Евгений Малкин заработал показатель полезности «-3», 2 минуты штрафа и нанёс 3 броска в створ, сыграв 17.40. У Ивана Проворова игровое время составило 26 минут и 6 секунд – первый показатель в матче.

В параллельной встрече «Нью-Джерси Дэвилз» дома уступил «Виннипег Джетс» — 3:4 ОТ. В составе хозяев отличились Маркус Юханссон, Брайан Бойл и Тэйлор Холл, у гостей – дубль оформил Марк Шайфли, по голу забили Джош Морисси и Джейкоб Труба.

У Егора Яковлева «-1» за 16.29.