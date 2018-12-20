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Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон»

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон»
Хоккей / НХЛ

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» одержал выездную победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 2:1.

Счёт на 27-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Ларс Эллер. «Пингвины» ещё до свистка на перерыв не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Сидни Кросби (в большинстве) и Брайан Раст.

Александр Овечкин прервал результативную серию из 14 матчей и голевую – из 6. В этой встрече на его счету 2 минуты штрафа, 5 бросков в створ, 6 силовых приёмов за 24.45 на льду (8.02 – в большинстве). У Евгения Кузнецова 5 бросков за 21.14. У Дмитрия Орлова «-1» и 2 броска за 21.59.

Евгений Малкин отметился результативной передачей. Он вышел на 93-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, набрав 967 очков. Также в этом матче он нанёс 3 броска и сыграл 14.29.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2018, четверг. 04:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1 : 2
0:0, 1:2, 0:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Эллер (Уилсон) – 26:38 (5x5), 1:1 – Кросби (Малкин, Летанг) – 29:15 (5x4), 1:2 – Раст (Гюнцель, Кросби) – 38:58 (5x5)
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