Малкин впервые за полтора месяца провёл на льду менее 15 минут

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1).



Нападающий «пингвинов» Евгений Малкин провёл на льду 14 минут 29 секунд. За это время россиянин отдал результативную передачу и нанёс три броска в створ ворот соперника.



Последний раз Евгений проводил на льду менее 15 минут в игре с «Вашингтоном» (1:2), которая состоялась 7 ноября. Тогда Малкин сыграл 13 минут 45 секунд, но по ходу игры ему выписали дисциплинарный штраф за силовой приём против форварда «столичных» Ти Джея Оши. Больше в нынешнем сезоне Малкин ни разу не проводил на льду менее 15 минут.



В сезоне-2018/19 на счету уроженца Магнитогорска 37 (11+26) очков в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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