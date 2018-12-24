Сборная России U20 обыграла швейцарцев в товарищеской игре перед МЧМ-2019

Молодёжная сборная России обыграла швейцарцев со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в заключительном матче перед чемпионатом мира — 2019, который пройдёт в Канаде.

Календарь игр сборной России на молодёжном чемпионате мира

Главным героем встречи со швейцарцами стал нападающий Клим Костин, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи. Помимо Костина точными бросками отметились Григорий Денисенко (дважды) и Даниил Журавлёв. У соперника единственную шайбу на свой счёт записал Рамон Таннер. После этой игры тренерский штаб сборной России должен сформировать окончательную заявку на предстоящий турнир.

Россия: Тарасов (Кочетков, 30:30). Морозов – Журавлёв, Муранов – Галимов – Слепец; Саморуков (А) – Рубинчик, Денисенко – Кравцов (А) – Костин (К); Алексеев – Ольшанский, Коваленко – Шэн – Старков; Марченко – Ив.Морозов – Подколзин; Калабушкин, Хованов.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.