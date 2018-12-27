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Кто выиграет молодёжный чемпионат мира?

Кто выиграет молодёжный чемпионат мира?
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

27 декабря в Ванкувере и Виктории стартовал молодёжный чемпионат мира по хоккею. Турнир завершится 6 января 2019 года. Российская команда попала в группу А, соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

Календарь молодёжного чемпионата мира

«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Кто выиграет молодёжный чемпионат мира?»:

— Канада;
— Швеция;
— Россия;
— США;
— Финляндия;
— Чехия;
— Кто-то другой.

Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.

Топ-сборные молодёжного чемпионата мира. У кого самый сильный состав?
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