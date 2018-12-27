Кто выиграет молодёжный чемпионат мира?

27 декабря в Ванкувере и Виктории стартовал молодёжный чемпионат мира по хоккею. Турнир завершится 6 января 2019 года. Российская команда попала в группу А, соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

Календарь молодёжного чемпионата мира

«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Кто выиграет молодёжный чемпионат мира?»:



— Канада;

— Швеция;

— Россия;

— США;

— Финляндия;

— Чехия;

— Кто-то другой.

Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.