27 декабря в Ванкувере и Виктории стартовал молодёжный чемпионат мира по хоккею. Турнир завершится 6 января 2019 года. Российская команда попала в группу А, соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.
Календарь молодёжного чемпионата мира
«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Кто выиграет молодёжный чемпионат мира?»:
— Канада;
— Швеция;
— Россия;
— США;
— Финляндия;
— Чехия;
— Кто-то другой.
Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.
Топ-сборные молодёжного чемпионата мира. У кого самый сильный состав?
Россия не первая, но разница очень мала.