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Карандин: от Кравцова и Денисенко ждём большего, они должны быть лидерами

Карандин: от Кравцова и Денисенко ждём большего, они должны быть лидерами
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением об игре сборной России на молодёжном чемпионате мира. Подопечные Валерия Брагина обыграли датчан (4:0) и чехов (2:1).

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира

«Старт у нашей команды получился не быстрым, обе встречи прошли примерно в равной борьбе, целостной картины игры мы не увидели. Но, считаю, на таких турнирах лучше идти шаг за шагом и стартовать с 6:1, чем с 17:2, как наши вечные конкуренты — канадцы. Всё-таки разгромы где-то притупляют внимание, лишают молодёжь острого чувства соперничества.

В игре с датчанами мне очень понравился голкипер Тарасов. У него отличная базовая школа, контроль двух штанг, правильная постановка клюшки на льду. Когда у голкипера весь низ перекрыт, это уже уровень. Мне Тарасов напомнил легендарного Коноваленко.

Что касается Кравцова и Денисенко, закрепившихся в КХЛ, от них ждём большего. Они должны быть лидерами команды. Как защитник Романов в первой игре и Коваленко — во второй», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

Удаляйтесь на здоровье! Что русским меньшинство, то чехам — смерть
А вот с большинством у «молодёжки» пока проблемы.
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