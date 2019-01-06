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«Салават Юлаев» разгромил «Амур», забросив шесть шайб

«Салават Юлаев» разгромил «Амур», забросив шесть шайб
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» разгромил «Амур» из Хабаровска со счётом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Уфе.

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Хозяева открыли счёт в середине первого периода благодаря голу Теэму Хартикайнена. Под занавес первой 20-минутки Йоонас Кемппайнен смог удвоить преимущество «Салавата». Во втором периоде уфимский клуб трижды поразил ворота соперника — помимо Кемппайнена, отличились Линус Умарк и Александр Кадейкин. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами: на очередной гол Кемппайнена гости ответили точным ударом Александра Кузнецова.

8 января «Салават Юлаев» примет на своей площадке «Куньлунь Ред Стар», а «Амур» сыграет в Казахстане с «Барысом».

КХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
6:1
2:0, 3:0, 1:1
Амур
Хабаровск
1:0 – Хартикайнен (Кемппайнен, Умарк) – 10:15 (5x5), 2:0 – Кемппайнен (Арзамасцев, Кугрышев) – 19:27 (5x4), 3:0 – Умарк (Хартикайнен) – 27:11 (5x4), 4:0 – Кадейкин (Жарков, Панин) – 33:24 (5x5), 5:0 – Кемппайнен (Умарк, Хартикайнен) – 37:14 (5x4), 5:1 – Кузнецов (Файзуллин, Пьянов) – 43:20 (5x5), 6:1 – Кемппайнен – 47:01 (5x5)
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