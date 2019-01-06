«Салават Юлаев» разгромил «Амур», забросив шесть шайб

«Салават Юлаев» разгромил «Амур» из Хабаровска со счётом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Уфе.

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Хозяева открыли счёт в середине первого периода благодаря голу Теэму Хартикайнена. Под занавес первой 20-минутки Йоонас Кемппайнен смог удвоить преимущество «Салавата». Во втором периоде уфимский клуб трижды поразил ворота соперника — помимо Кемппайнена, отличились Линус Умарк и Александр Кадейкин. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами: на очередной гол Кемппайнена гости ответили точным ударом Александра Кузнецова.

8 января «Салават Юлаев» примет на своей площадке «Куньлунь Ред Стар», а «Амур» сыграет в Казахстане с «Барысом».