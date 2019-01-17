Нападающий «Монреаля» Байрон дисквалифицирован на 3 игры за неправильную атаку

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Пол Байрон дисквалифицирован на три матча за неправильную атаку защитника «Флорида Пантерз» Маккензи Уигара, информирует официальный сайт НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Эпизод произошёл на четвёртой минуте второго периода матча регулярного чемпионата, который завершился победой «Монреаля» со счётом 5:1. Главные арбитры Тревор Хансон и Грэм Скиллитер оценили нарушение Байрона малым штрафом.

По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчета его среднегодовой зарплаты, Байрон потеряет чуть больше $ 18 тыс. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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