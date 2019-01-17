«Авангард» — «Сочи»: в воротах хозяев сыграет Бобков

Стали известны составы «Авангарда» и хоккейного клуба «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 17 января, начало встречи — в 19:30 мск.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;

Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;

Березин, Кошелев — Стась — Манукян, Яремчук.



«Сочи»:



Барулин (Кочетков);

Йокипакка — Александров, О`Делл — Росен — Бочаров;

Воробьёв — Будкин, Бакош — Коллинз — Мосалёв;

Пайгин — Д. Александров, Архипов — Калетник — Шмелёв;

Рыков, Алтыбармакян — Томилин — Акмальдинов, Жилин.



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