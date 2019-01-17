Стали известны составы «Авангарда» и хоккейного клуба «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 17 января, начало встречи — в 19:30 мск.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;
Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;
Березин, Кошелев — Стась — Манукян, Яремчук.
«Сочи»:
Барулин (Кочетков);
Йокипакка — Александров, О`Делл — Росен — Бочаров;
Воробьёв — Будкин, Бакош — Коллинз — Мосалёв;
Пайгин — Д. Александров, Архипов — Калетник — Шмелёв;
Рыков, Алтыбармакян — Томилин — Акмальдинов, Жилин.
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«Авангард» — «Сочи»: в воротах хозяев сыграет Бобков