Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» Р — «Металлург» Мг. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Авангард» — «Сочи»: в воротах хозяев сыграет Бобков

«Авангард» — «Сочи»: в воротах хозяев сыграет Бобков
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Авангарда» и хоккейного клуба «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 17 января, начало встречи — в 19:30 мск.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;
Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;
Березин, Кошелев — Стась — Манукян, Яремчук.

«Сочи»:

Барулин (Кочетков);
Йокипакка — Александров, О`Делл — Росен — Бочаров;
Воробьёв — Будкин, Бакош — Коллинз — Мосалёв;
Пайгин — Д. Александров, Архипов — Калетник — Шмелёв;
Рыков, Алтыбармакян — Томилин — Акмальдинов, Жилин.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент