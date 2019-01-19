На Матче звёзд НХЛ будет шесть конкурсов, приз за победу в каждом — $ 25 тыс.

Стали известны подробности конкурсов мастерства на приближающемся Матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт организации.



Будет шесть конкурсов мастерства, приз за победу в каждом — $ 25 тыс.:



— конкурс на скорость катания;

— «сухая» серия для голкиперов;

— конкурс на точность передач;

— конкурс по контролю шайбы;

— соревнование на силу броска;

— соревнование на точность броска.



Первоначально единственным россиянином на Матче звёзд должен был быть форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который сыграет за команду Атлантического дивизиона. Позже к нему присоединился одноклубник Андрей Василевский, заменивший травмированного вратаря «Монреаль Канадинес» Кэри Прайса. Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался от участия в мероприятии.