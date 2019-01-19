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Матч звёзд КХЛ — 2019. Мастер-шоу
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Матч звёзд КХЛ: Широков выиграл конкурс на точность бросков

Матч звёзд КХЛ: Широков выиграл конкурс на точность бросков
Хоккей / КХЛ

Победу в конкурсе Матча звёзд КХЛ на самый точный бросок одержал нападающий «Авангарда» Сергей Широков. Он закрыл четыре мишени за 17,063 секунды.

Правила конкурса таковы: число участников – по 2 игрока от команды.

Игрок, который выбьет все мишени быстрее всех, будет победителем. В случае ничьей будут назначены дополнительные попытки между игроками с целью определить одного победителя

Победитель каждого микроматча получает одно очко. Команда, игрок которой выбьет все мишени быстрее всех, получает одно бонусное очко.

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