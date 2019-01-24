«Локомотив» — «Слован»: ярославцы сыграют без легионеров в составе

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и братиславского «Слована» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 24 января, начало игры — в 19:30 мск. В состав «Локомотива» не попал ни один легионер.



«Локомотив»:



Коновалов (Исаев);

Елесин — Н. Аверин, Е. Аверин — Локтионов — Юртайкин;

Осипов — Рафиков, Денисенко — Алексеев — Санников;

Черепанов — Кутузов, Кудрявцев — Ильенко — Коршков;

Афанасьев, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.



«Слован»:



Чилиак (Штепанек);

Яношик — Серсён, Чипчура — Таффе — Ро;

Клок — Шварны, Червены — Сукель — Лунтер;

Желина — Бачик, Лишка — Буц — Лампер;

Болдизар, Слобода — Еглич — Баранов.