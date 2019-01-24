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«Локомотив» — «Слован»: ярославцы сыграют без легионеров в составе

«Локомотив» — «Слован»: ярославцы сыграют без легионеров в составе
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и братиславского «Слована» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 24 января, начало игры — в 19:30 мск. В состав «Локомотива» не попал ни один легионер.

«Локомотив»:

Коновалов (Исаев);
Елесин — Н. Аверин, Е. Аверин — Локтионов — Юртайкин;
Осипов — Рафиков, Денисенко — Алексеев — Санников;
Черепанов — Кутузов, Кудрявцев — Ильенко — Коршков;
Афанасьев, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.

«Слован»:

Чилиак (Штепанек);
Яношик — Серсён, Чипчура — Таффе — Ро;
Клок — Шварны, Червены — Сукель — Лунтер;
Желина — Бачик, Лишка — Буц — Лампер;
Болдизар, Слобода — Еглич — Баранов.

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