Хейз: хотел бы остаться в «Рейнджерс», мне нравится команда

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевин Хейз отметил, что хотел бы продолжить карьеру в стане «синерубашечников». Его действующий контракт рассчитан до июля 2019 года.



«Когда что-то произойдёт, то произойдёт. Я либо останусь здесь на долгий срок, либо уйду. Мне нравится команда, нравятся ребята здесь. Здорово находиться с новым коллективом с самого начала года и видеть результаты работы. Мне здесь очень нравятся люди, которые находятся за кулисами. Я с ними близок.



Я люблю город, люблю болельщиков. В Нью-Йорке мне всё нравится. Я здесь уже пять лет. Никогда не думал, что смогу называть Нью-Йорк домом, но уже это делаю. И эти пять лет были потрясающими. Если бы мне пришлось выбирать, я бы остался здесь», — цитирует Хейза официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне Хейз провёл 40 матчей и набрал 33 (10+23) очка.