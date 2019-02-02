«Салават» обыграл «Амур», Кадейкин и Жарков набрали по три очка

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду одержал победу над хабаровским «Амуром», встреча завершилась со счётом 3:1.



В первом периоде соперники забили по одному голу, авторами заброшенных шайб стали Данил Файзуллин и Владимир Жарков. Следующий период прошёл без голов, а на 46-й минуте подопечные Николая Цулыгина вышли вперёд благодаря голу Дмитрия Кугрышева. Вскоре хозяева упрочили преимущество, точным броском отметился Александр Кадейкин, установив окончательный счёт.



Кадейкин второй раз в карьере набрал три очка за игру, впервые он это сделал во времена игры за «Атлант».

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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