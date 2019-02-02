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«Салават» обыграл «Амур», Кадейкин и Жарков набрали по три очка

«Салават» обыграл «Амур», Кадейкин и Жарков набрали по три очка
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду одержал победу над хабаровским «Амуром», встреча завершилась со счётом 3:1.

В первом периоде соперники забили по одному голу, авторами заброшенных шайб стали Данил Файзуллин и Владимир Жарков. Следующий период прошёл без голов, а на 46-й минуте подопечные Николая Цулыгина вышли вперёд благодаря голу Дмитрия Кугрышева. Вскоре хозяева упрочили преимущество, точным броском отметился Александр Кадейкин, установив окончательный счёт.

Кадейкин второй раз в карьере набрал три очка за игру, впервые он это сделал во времена игры за «Атлант».

КХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3:1
1:1, 0:0, 2:0
Амур
Хабаровск
0:1 – Файзуллин (Дедунов, Величкин) – 01:34 (5x5), 1:1 – Жарков (Кадейкин, Майоров) – 17:57 (5x5), 2:1 – Кугрышев (Жарков, Кадейкин) – 45:10 (5x5), 3:1 – Кадейкин (Жарков) – 51:41 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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