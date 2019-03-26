Четыре игрока КХЛ вошли в состав сборной Швеции на игры со Словакией и Венгрией

Стал известен состав сборной Швеции на товарищеские игры с командами Словакии и Венгрии при подготовке к чемпионату мира по хоккею 2019 года. В состав команды Рикарда Грёнборга вошли четыре игрока Континентальной хоккейной лиги.



Вратари: Йонас Энрот («Эребро»), Самуэль Эрссон («Вестерос»).



Защитники: Симон Бертильссон («Брюнэс»), Йонатан Андерссон, Линус Арнессон (оба — «Эребро»), Филип Хольм («Торпедо»), Лукас Бенгтссон («Линчёпинг»), Виктор Сведберг («Барыс»).



Нападающие: Линус Сандин, Тед Бритен, Леон Бристедт, Даниэль Саар, Лукас Эльвенес (все — «Рёгле»), Йоэль Келльман, Йеспер Бёквист (оба — «Брюнэс»), Адам Бродецки («Линчёпинг»), Мальте Стремвалль («Коо-Коо», Финляндия), Кристофер Мастомяки («Эребро»), Антон Ландер («Ак Барс»), Деннис Расмуссен («Металлург»).