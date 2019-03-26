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Четыре игрока КХЛ вошли в состав сборной Швеции на игры со Словакией и Венгрией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Четыре игрока КХЛ вошли в состав сборной Швеции на игры со Словакией и Венгрией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Стал известен состав сборной Швеции на товарищеские игры с командами Словакии и Венгрии при подготовке к чемпионату мира по хоккею 2019 года. В состав команды Рикарда Грёнборга вошли четыре игрока Континентальной хоккейной лиги.

Вратари: Йонас Энрот («Эребро»), Самуэль Эрссон («Вестерос»).

Защитники: Симон Бертильссон («Брюнэс»), Йонатан Андерссон, Линус Арнессон (оба — «Эребро»), Филип Хольм («Торпедо»), Лукас Бенгтссон («Линчёпинг»), Виктор Сведберг («Барыс»).

Нападающие: Линус Сандин, Тед Бритен, Леон Бристедт, Даниэль Саар, Лукас Эльвенес (все — «Рёгле»), Йоэль Келльман, Йеспер Бёквист (оба — «Брюнэс»), Адам Бродецки («Линчёпинг»), Мальте Стремвалль («Коо-Коо», Финляндия), Кристофер Мастомяки («Эребро»), Антон Ландер («Ак Барс»), Деннис Расмуссен («Металлург»).

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