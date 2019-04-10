Деарне и Кадейкин в топ-5 по перехватам и блокам в плей-офф КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге определился состав финалистов Кубка Гагарина. В финале Восточной конференции омский «Авангард» переиграл уфимский «Салават Юлаев» (4-2), на Западе в «армейском» дерби ЦСКА был сильнее СКА (4-3).

Лучшим игроком по итогам трёх раундов плей-офф среди нападающих по перехватам за игру стал форвард «Авангарда» Давид Деарне, следом расположились форвард «Салавата» Александр Кадейкин, капитан СКА Павел Дацюк, нападающий «Салавата» Владимир Жарков и форвард ЦСКА Андрей Светлаков.

Фото: InStat

По блокированным броскам на первом месте оказался Павел Карнаухов из ЦСКА, в топ-3 также вошли уфимец Вячеслав Солодухин и Деарне. По общему количеству блоков первые два места занимают Солодухин (24) и Кадейкин (19).

Фото: InStat