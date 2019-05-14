Фефелов: в Румынии перезагрузил карьеру, играл там по 30-40 минут за матч

Российский нападающий Игорь Фефелов рассказал о надеждах вернуться в КХЛ после года, проведённого в Румынии. Нападающий набрал 128 очков и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата при показателе полезности "+125", добавив к этому 15 баллов за результативность в плей-офф.

«Полгода был без команды. Правда, уже через пару недель простоя понял, что хоккей главное занятие моей жизни. Но вернуться сразу на прежний уровень было сложно. Объективно — серьёзным клубам был не нужен игрок с простоем в полгода. Были варианты в ВХЛ, и тут мне позвонил Вадим Валерьевич Шахрайчук. Рискнул и поехать к нему в Румынию. Считаю, что не ошибся, получил много время на льду и возможность играть в командный хоккей. В прошлом сезоне наша команда часто проигрывала, поэтому поначалу народу на матчах было немного. Но, когда мы начали выходить на первые места, на нас стало приходить много людей. Стадион вмещает пять тысяч, и в среднем тысячи по три на играх было.



У нас в команде было всего 17 полевых игроков. С одной стороны, это было тяжело. Для меня это был первый подобный опыт. Но я понимал, зачем еду. Вадим Валерьевич объяснил, что я буду на ведущих ролях и мне надо будет делать результат. Иногда получалось по 30-40 минут за матч. Я играл везде: в меньшинстве, в большинстве. Со льда практически не уходил. Сыграл все матчи в регулярке и семь игр в плей-офф. И за это время наконец, наигрался Мне важно было показать, что могу делать результат, если есть доверие тренера.



Вручают ли там награду лучшему бомбардиру? Вообще никакой. В Румынии ничего такого нет. Ребята, которые там давно играют сказали, что такого рекорда результативности до меня там вообще никто не ставил. Какая разница, подарили ли мне какой-то приз? Эта поездка была нужна для другого. А так есть статистика, есть интернет, и от этого ничего никуда не уйдёт и никто ничего не потеряет.



Вариантов с возвращением в Россию пока нет. Но очень хочу и стремлюсь к этому. Перезагрузка в моей карьере произошла именно в этом направлении. За последние полтора года в моей жизни произошли серьёзные изменения, по-другому стал смотреть на многие вещи, в том числе и на хоккей. Это для меня не просто работа. Мне нужно было поехать туда, поиграть, добиться личного и командного результата и дальше уже ехать куда-то на просмотр, чтобы попасть в КХЛ», — заявил Фефелов.