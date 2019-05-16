Наставник «Сент-Луиса» — о голе Карлссона: зачем вы спрашиваете? Сами всё знаете

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал поражение в третьем матче финала Кубка Стэнли в Западной конференции с «Сан-Хосе Шаркс» (4:5 ОТ, 1-2). Победным оказался гол защитника «акул» Эрика Карлссона на 66-й минуте встречи. Перед этим арбитры не зафиксировали пас рукой.
«Гол на последней минуте? Первый проброс — шла тяжёлая борьба у наших ворот. И там особо выбора не было. Просто Пьетранджело пытался вынести шайбу из нашей зоны. Там был сложный эпизод. Второй момент — конечно, лучше бы обойтись без проброса. Но игра идёт так быстро, что нет времени на раздумья. Такие вещи иногда случаются. А вообще, по моему мнению, мы были чрезвычайно близки к победе. И должны были завершать матч со счётом 4:3.
Гол в овертайме? А сами вы что думаете? Если знаете, то зачем вы меня об этом спрашиваете? Вы же сами всё знаете. Я ничего не собираюсь говорить по этому поводу. Очень тяжело проигрывать в овертайме. И в регулярном чемпионате, и в плей-офф — в любое время. Но мы должны идти дальше. Наша команда обязана двигаться вперёд, к четвёртому матчу. Да, это всё, что мы сейчас можем сделать. Мы показывали хороший хоккей, но проиграли. Ничего уже не попишешь. Нужно идти вперёд», — заявил Берюбе.
- 16 мая 2019
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