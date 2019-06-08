Берюбе: впереди у «Сент-Луиса» тяжёлая работа, хотя до победы лишь один шаг

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2). В случае победы «блюзмены» впервые в истории станут обладателями главного трофея НХЛ.



«Что чувствуем, находясь в одном шаге от Кубка Стэнли? Думаю, эти чувства не отличаются от того, что было перед другими матчами плей-офф. Лично для меня — то же самое, как когда мы выходили на пятую игру финала. Знаем, впереди у нас много тяжёлой работы. Но надеюсь, это понимают все наши парни. Наш соперник — очень хорошая команда „Бостон Брюинз“. Они и в пятом матче сыграли здорово. Но мы знаем, что должны их снова превзойти, быть ещё лучше», — цитирует тренера официальный сайт лиги.