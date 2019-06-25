«Филадельфия» предложила контракт Проворову
Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов, а также Николя Обе-Кубель, Скотт Лотон и Трэвис Конекны получили квалификационное предложение от клуба, сообщает официальный сайт «Флайерз».
В Национальной хоккейной лиге в сезоне-2018/19 22-летний Проворов провёл за «Филадельфию» 82 матча. Защитник записал на своё счёт 7 забитых шайб, отдал 18 результативных передач партнёрам и заработал 32 минуты штрафного времени.
Проворов был выбран «Флайерз» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2015 году в первом раунде под общим 7-м номером. За сборную России дебютировал на чемпионате мира 2017 года, где стал бронзовым призёром. В составе национальной команды он провёл 10 матчей, отметившись тремя результативными передачами.
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