«Филадельфия» предложила контракт Проворову

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов, а также Николя Обе-Кубель, Скотт Лотон и Трэвис Конекны получили квалификационное предложение от клуба, сообщает официальный сайт «Флайерз».

В Национальной хоккейной лиге в сезоне-2018/19 22-летний Проворов провёл за «Филадельфию» 82 матча. Защитник записал на своё счёт 7 забитых шайб, отдал 18 результативных передач партнёрам и заработал 32 минуты штрафного времени.



Проворов был выбран «Флайерз» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2015 году в первом раунде под общим 7-м номером. За сборную России дебютировал на чемпионате мира 2017 года, где стал бронзовым призёром. В составе национальной команды он провёл 10 матчей, отметившись тремя результативными передачами.