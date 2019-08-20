Басков: заставить легионеров играть летом сложно, они подписывались для КХЛ

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал, почему команда неудачно выступила на Кубке Салея.



«Заставить легионеров играть летом очень сложно. У них другой менталитет. Они подписываются для выступлений в КХЛ. И вы поймите, некоторые только прилетели и потренировались буквально три-четыре дня. Но ставить их в состав, безусловно, нужно было, чтобы они набирали форму. Думаю, к старту КХЛ они будут готовы.



Я бы не сказал, что минское «Динамо» было фаворитом Кубка Салея. Против нас выступали лучшие команды чемпионата Беларуси. А там на сегодняшний день находятся одни из лучших игроков страны. На данный момент все белорусские игроки примерно одного уровня. Мы начинаем путь в долгосрочной перспективе. Это то, что должны были сделать еще три-четыре года назад. У нас есть восемь-девять ребят до двадцати лет. Уверен, он будут быстрее прогрессировать, чем те, кому за тридцать.



Нам не хватает исполнителей на некоторых позициях. Мы активно общаемся с агентами. Работаем над тем, чтобы вернуть Шаранговича и Колячонка. Каждый день что-то делаем, чтобы стать сильнее. Будем уговаривать, предлагать определенные условия, но не финансовые, чтобы убедить игроков перейти в «Динамо». Игроки здесь смогут получать хорошую игровую практику, достаточное время на льду, смогут развиваться», — цитирует функционера «Прессбол».