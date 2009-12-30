Чехия не испытала проблем в матче с Австрией

На проходящем молодёжном чемпионате мира в Канаде хоккеисты Чехии уверенно обыграли сверстников из Австрии – 7:1. В составе победителей 4 (1+3) очка набрал защитник Владимир Рот.

Австрия (до 20 лет) – Чехия (до 20 лет) – 1:7 (1:1, 0:3, 0:3)

0:1 – Кнотек (Кана) – 14:21 ГБ

1:1 – Хайнрих (Кристлер, Комарек) – 15:38

1:2 – Новотны (Рот, Нестрасил) – 23:27 ГБ

1:3 – Рот (Нестрасил, Кубалик) – 31:58 ГБ

1:4 – Нестрасил (Кусал, Рот) – 39:53 ГБ

1:5 – Кубалик (Ковар, Гудаш) – 49:50

1:6 – Кусал (Кубалик, Новотны) – 51:40 ГБ

1:7 – Острижек (Рот, Кнотек) – 56:25

Вратари: Хирн – Седлачек.