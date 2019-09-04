Николай Голдобин подписал новый контракт с «Ванкувером»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» подписал новый контракт с нападающим Николаем Голдобиным, информирует официальный сайт команды. Россиянин поставил подпись под контрактом на один сезон, зарплата составит $ 900 тыс.



23-летний Голдобин в минувшем регулярном сезоне НХЛ сыграл 63 матча, забросил 7 шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности "-10" и 18 штрафных минутах. Николай провёл в Северной Америке последние семь сезонов. В России на профессиональном уровне Голдобин выступал лишь в сезоне-2011/12, играя в МХЛ за «Русских Витязей».



«Николай — талантливый форвард, у него хорошая химия с другими молодыми игроками. Он предпринял шаги для улучшения своей игры», — рассказал генеральный менеджер клуба Джим Беннинг.