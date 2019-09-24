Павел Дацюк стал самым возрастным игроком «Автомобилиста» в истории КХЛ

Нападающий Павел Дацюк стал самым возрастным игроком екатеринбургского «Автомобилиста» в истории Континентальной хоккейной лиги, выйдя на лёд в возрасте 41 года и 66 дней, информирует официальный «твиттер» КХЛ. В списке самых возрастных игроков в истории лиги Дацюк поднялся на 9-е место.



«Витязь»:



Самонов (Ежов);

Катичев — Ержабек, Макеев — Швец-Роговой — Семин;

Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Ларичев;

Воронков — Шинкевич, Монс — Чернов — Артюхин;

Пыленков, Моисеев — Петраков — Шевченко. Колтыгин.



«Автомобилист»:



Коварж (Гросс);

Вишневский — Василевский, Доус — Литовченко — Мацек;

Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;

Березин — Трямкин, Мозер — Кучерявенко — Обидин;

Овчинников, Валитов, Белоусов — Дацюк — Хрипунов.

