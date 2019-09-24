Павел Дацюк стал самым возрастным игроком «Автомобилиста» в истории КХЛ
Нападающий Павел Дацюк стал самым возрастным игроком екатеринбургского «Автомобилиста» в истории Континентальной хоккейной лиги, выйдя на лёд в возрасте 41 года и 66 дней, информирует официальный «твиттер» КХЛ. В списке самых возрастных игроков в истории лиги Дацюк поднялся на 9-е место.
«Витязь»:
Самонов (Ежов);
Катичев — Ержабек, Макеев — Швец-Роговой — Семин;
Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Ларичев;
Воронков — Шинкевич, Монс — Чернов — Артюхин;
Пыленков, Моисеев — Петраков — Шевченко. Колтыгин.
«Автомобилист»:
Коварж (Гросс);
Вишневский — Василевский, Доус — Литовченко — Мацек;
Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;
Березин — Трямкин, Мозер — Кучерявенко — Обидин;
Овчинников, Валитов, Белоусов — Дацюк — Хрипунов.
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