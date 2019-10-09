«Динамо» Р — «Динамо» Мн: у гостей дебютирует 19-летний вратарь Толопило

Стали известны составы рижского «Динамо» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Риге состоится сегодня, 9 октября, начало игры — в 19:30 мск.



В воротах минчан дебютирует в КХЛ 19-летний вратарь Никита Толопило.



«Динамо» (Рига):



Макаров (Салак);

Алишаускас — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — Редлихс;

Мамцис — Балинскис, Гиллис — Мейя — Эштон;

Берглунд — Сотниекс, Павловс — Джериньш — Липсбергс;

Гимаев, Разгалс — Батня — Берзиньш, Забусов.



«Динамо» (Минск):



Толопило (Карнаухов);

Граньяни — Ерёменко, Принс — Шор — Пулккинен;

Готовец — Евенко, Костицын — Паре — Мартынов;

Эллиотт — Дерябин, Степанов — Демков — Павленко;

Знахаренко, Когалев, Китаров — Ковыршин — Грецкий.