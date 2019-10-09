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«Динамо» Р — «Динамо» Мн: у гостей дебютирует 19-летний вратарь Толопило

«Динамо» Р — «Динамо» Мн: у гостей дебютирует 19-летний вратарь Толопило
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы рижского «Динамо» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Риге состоится сегодня, 9 октября, начало игры — в 19:30 мск.

В воротах минчан дебютирует в КХЛ 19-летний вратарь Никита Толопило.

«Динамо» (Рига):

Макаров (Салак);
Алишаускас — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — Редлихс;
Мамцис — Балинскис, Гиллис — Мейя — Эштон;
Берглунд — Сотниекс, Павловс — Джериньш — Липсбергс;
Гимаев, Разгалс — Батня — Берзиньш, Забусов.

«Динамо» (Минск):

Толопило (Карнаухов);
Граньяни — Ерёменко, Принс — Шор — Пулккинен;
Готовец — Евенко, Костицын — Паре — Мартынов;
Эллиотт — Дерябин, Степанов — Демков — Павленко;
Знахаренко, Когалев, Китаров — Ковыршин — Грецкий.

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