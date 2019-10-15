Гольц: ЦСКА – клуб номер один, он выше всех остальных в КХЛ по всему

Тренер «Северстали» Александр Гольц назвал ЦСКА лучшим клубом Континентальной хоккейной лиги.

«У меня в Германии русское телевидение было, смотрел все игры. Я в курсе всего! Уже когда стал тренером, и для работы смотрел НХЛ и КХЛ. Для себя подсматривал что-то, делал заметки.

Конечно, команды начинают подравниваться, если уж на международном уровне подравниваются все, то и в КХЛ тоже. ЦСКА, конечно, сейчас выше всех по всему – по игре, по отношению. Сейчас это клуб номер один. Если уедут Капризов, Григоренко, Сорокин, Нестеров, их надо будет кем-то заменять.

Пока мои мысли связаны с «Северсталью», хочу, чтобы мы выигрывали. Конечно, есть амбиции, однажды хочу стать главным, выиграть Кубок Гагарина. Как говорят, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но мне сейчас всё нравится, я помогаю, учусь, набираюсь опыта», — сказал Гольц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.