Гольц: ЦСКА – клуб номер один, он выше всех остальных в КХЛ по всему

Тренер «Северстали» Александр Гольц назвал ЦСКА лучшим клубом Континентальной хоккейной лиги.
«У меня в Германии русское телевидение было, смотрел все игры. Я в курсе всего! Уже когда стал тренером, и для работы смотрел НХЛ и КХЛ. Для себя подсматривал что-то, делал заметки.
Конечно, команды начинают подравниваться, если уж на международном уровне подравниваются все, то и в КХЛ тоже. ЦСКА, конечно, сейчас выше всех по всему – по игре, по отношению. Сейчас это клуб номер один. Если уедут Капризов, Григоренко, Сорокин, Нестеров, их надо будет кем-то заменять.
Пока мои мысли связаны с «Северсталью», хочу, чтобы мы выигрывали. Конечно, есть амбиции, однажды хочу стать главным, выиграть Кубок Гагарина. Как говорят, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но мне сейчас всё нравится, я помогаю, учусь, набираюсь опыта», — сказал Гольц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
- 15 октября 2019
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:28
-
14:21
-
14:15
-
14:09
-
13:45
-
13:04
-
12:38
-
12:08
-
12:00
-
11:31
-
11:10
-
11:01
-
10:31
-
10:15
-
10:01
-
09:45
-
09:06
-
09:01
-
08:37
-
08:14
-
08:00
-
07:35
-
07:11
-
07:00
-
06:45
-
06:27
-
06:18
-
06:13
-
06:08
-
05:16