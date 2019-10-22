«Салават» отыгрался в матче с «Авангардом» за четыре секунды до сирены

Уфимскому «Салавату Юлаеву» удалось в драматичном стиле сравнять счёт в третьем периоде домашнего матча с омским «Авангардом». За четыре секунды до сирены счёт сравнял нападающий уфимцев Сакари Маннинен, после видеопросмотра судьи засчитали шайбу. Счёт стал 1:1, встреча перешла в овертайм.



Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Коледов, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;

Сергеев — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;

Пашнин — Лисовец, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Пустозёров, Мухамадуллин, Гиматов — Майоров — Солодухин.



«Авангард»:



Судницин (Бобков);

Бондарев — Покка, Кошелев — Клинкхаммер — Бек;

Мартынов — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;

Манухов — Франсон, Дедунов — Стась — Потапов;

Широков — Грачёв — Шумаков.

