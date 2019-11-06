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Бриндамор — о поражении от «Филадельфии»: грустная для меня игра

Бриндамор — о поражении от «Филадельфии»: грустная для меня игра
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился впечатлениями от проигранного матча с «Филадельфией Флайерз» (1:4).

«Грустная для меня игра, потому что если бы мы ещё чуть дольше придерживались плана, то всё могло сложиться по-другому. Но их вратарь был хорош, и они использовали свои моменты», — приводит слова Бриндамора официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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