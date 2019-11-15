Панарин установил личный рекорд в НХЛ, продлив результативную серию до 10 матчей

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, где «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 9:3 в пользу хозяев.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он продлил результативную серию в НХЛ до 10 матчей подряд, побив свой собственный рекорд из 9 игр кряду, который установил в сезоне 2016/17, выступая за «Чикаго Блэкхоукс».
Видео с передачей Панарина доступно на официальном сайте НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провёл 16 матчей, в которых забил 8 шайб и сделал 13 результативных передач.
Всего в НХЛ россиянин провёл 338 матчей, в которых набрал 341 очко, забросив 124 шайбы и сделав 217 результативных передач.
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