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«Авангард» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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«Авангард» — «Динамо» Мн: стали известны составы команд

«Авангард» — «Динамо» Мн: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы омского «Авангарда» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Встреча состоится сегодня, 23 ноября, и будет единственным матчем игрового дня. Начало встречи — в 17:00 мск.

«Авангард»:

Бобков (Костин);
Бондарев — Покка, Дедунов – Стась – Потапов;
Франсон – Войнов, Шумаков – Семенов – Бек;
Спиценко – Мартынов, Яремчук – Грачев – Андригетто;
Щекин, Макаров – Мизюрин — Кошелев.

«Динамо» (Минск):

Энрот (Карнаухов);
Крыскин — Знахаренко, Павлович – Спунер — Пулккинен;
Евенко — Денисов, А. Костицын — Ковыршин — Демков;
Готовец — Ерёменко, Мартынов — Паре — Принс;
Дроздов, Дюков, Дадонов — Китаров — Когалев.

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