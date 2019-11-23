«Авангард» — «Динамо» Мн: стали известны составы команд
Стали известны составы омского «Авангарда» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Встреча состоится сегодня, 23 ноября, и будет единственным матчем игрового дня. Начало встречи — в 17:00 мск.
«Авангард»:
Бобков (Костин);
Бондарев — Покка, Дедунов – Стась – Потапов;
Франсон – Войнов, Шумаков – Семенов – Бек;
Спиценко – Мартынов, Яремчук – Грачев – Андригетто;
Щекин, Макаров – Мизюрин — Кошелев.
«Динамо» (Минск):
Энрот (Карнаухов);
Крыскин — Знахаренко, Павлович – Спунер — Пулккинен;
Евенко — Денисов, А. Костицын — Ковыршин — Демков;
Готовец — Ерёменко, Мартынов — Паре — Принс;
Дроздов, Дюков, Дадонов — Китаров — Когалев.
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