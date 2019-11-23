«Авангард» — «Динамо» Мн: стали известны составы команд

Стали известны составы омского «Авангарда» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Встреча состоится сегодня, 23 ноября, и будет единственным матчем игрового дня. Начало встречи — в 17:00 мск.



«Авангард»:



Бобков (Костин);

Бондарев — Покка, Дедунов – Стась – Потапов;

Франсон – Войнов, Шумаков – Семенов – Бек;

Спиценко – Мартынов, Яремчук – Грачев – Андригетто;

Щекин, Макаров – Мизюрин — Кошелев.



«Динамо» (Минск):



Энрот (Карнаухов);

Крыскин — Знахаренко, Павлович – Спунер — Пулккинен;

Евенко — Денисов, А. Костицын — Ковыршин — Демков;

Готовец — Ерёменко, Мартынов — Паре — Принс;

Дроздов, Дюков, Дадонов — Китаров — Когалев.