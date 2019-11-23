Кадри — о матче с «Торонто»: мне будет не по себе, я провёл там много лет

Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри поделился ожиданиями от матча с бывшей командой — «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча клубов состоится 24 ноября, начало — в 03:00 мск.



«Точно будет немного не по себе, но постараюсь отнестись к этой встрече как просто ещё к одной игре. Уже давно чувствую себя частью „Колорадо“. Это приятное ощущение. Меня все поддерживают, тепло встретили, делают всё, чтобы мне было здесь комфортно. Такое отношение очень помогает новичкам, так им легче выполнять свою работу. Пока всё замечательно.



Со многими в „Торонто“ до сих пор поддерживаю отношения. Провёл там много лет. В хоккее хорошо то, что наша игра даёт нам шанс встретиться с новыми людьми, завести новых друзей», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.